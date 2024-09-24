«طاقة المجد» ختام معرض مشكاة التفاعلي

البلاد ــ الرياض

اختتمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ممثلة بمعرض مشكاة التفاعلي، فعالية “طاقة المجد” التي أُقيمت الخميس الماضي، مستقبلاً نحو 3500 زائر من عائلات منطقة الرياض وضواحيها, والذي يدعم رؤية المدينة من خلال تعزيز التعليم والإبداع في مجالات الطاقة المستدامة.

وتضمنت الفعالية تجارب تفاعلية مثيرة حول علوم الطاقة، حيث أتيح للزوار استكشاف أهمية الطاقة الذرية والمتجددة بطريقة ممتعة وشيقة, كما استمتع الحضور بمشاهدة أفلام وثائقية في صالة العرض البانورامي، وشاركوا في عروض علمية تفاعلية زودتهم بمعلومات قيمة حول تطبيقات الطاقة في حياتهم اليومية وتزامنت هذه الفعالية مع احتفالات اليوم الوطني السعودي 94، مما أضاف بعدًا احتفاليًا خاصًا، حيث عبّر المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم، مؤكدين أهمية تعزيز الهوية الوطنية ودور الشباب في بناء مستقبل الطاقة في المملكة.