اليوم الوطني

«طاقة المجد» ختام معرض مشكاة التفاعلي

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      24 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

اختتمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ممثلة بمعرض مشكاة التفاعلي، فعالية “طاقة المجد” التي أُقيمت الخميس الماضي، مستقبلاً نحو 3500 زائر من عائلات منطقة الرياض وضواحيها, والذي يدعم رؤية المدينة من خلال تعزيز التعليم والإبداع في مجالات الطاقة المستدامة.

وتضمنت الفعالية تجارب تفاعلية مثيرة حول علوم الطاقة، حيث أتيح للزوار استكشاف أهمية الطاقة الذرية والمتجددة بطريقة ممتعة وشيقة, كما استمتع الحضور بمشاهدة أفلام وثائقية في صالة العرض البانورامي، وشاركوا في عروض علمية تفاعلية زودتهم بمعلومات قيمة حول تطبيقات الطاقة في حياتهم اليومية وتزامنت هذه الفعالية مع احتفالات اليوم الوطني السعودي 94، مما أضاف بعدًا احتفاليًا خاصًا، حيث عبّر المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم، مؤكدين أهمية تعزيز الهوية الوطنية ودور الشباب في بناء مستقبل الطاقة في المملكة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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