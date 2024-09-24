شاهد| الهلال يعبر البكيرية إلى ثمن نهائي كأس الملك

البلاد- جدة
تمكن فريق الهلال من تخطي عقب مضيفه البكيرية، والفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ 32 لمسابقة كأس الملك للموسم 2024-2025.
سجل هدف الهلال الوحيد، اللاعب البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لمصلحة فريقه.
وألغى الحكم هدفين لمصلحة الهلال بواقع هدف في كل شوط بداعي التسلل. بهذه النتيجة تأهل الهلال إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وودع البكيرية المنافسات مبكرًا.
🎥 الهدف الأول لـ @Alhilal_FC ⚽️
⏰ '41 ماركوس ليوناردو#البكيرية_الهلال 0 – 1#نحلم_ونحقق #أغلى_الكؤوسpic.twitter.com/0SvVi1UCMz
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 24, 2024