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شاهد| الهلال يعبر البكيرية إلى ثمن نهائي كأس الملك
الرياضة

شاهد| الهلال يعبر البكيرية إلى ثمن نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      24 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تمكن فريق الهلال من تخطي عقب مضيفه البكيرية، والفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ 32 لمسابقة كأس الملك للموسم 2024-2025.

سجل هدف الهلال الوحيد، اللاعب البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لمصلحة فريقه.

وألغى الحكم هدفين لمصلحة الهلال بواقع هدف في كل شوط بداعي التسلل. بهذه النتيجة تأهل الهلال إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وودع البكيرية المنافسات مبكرًا.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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