شاهد| الجندل يُقصي الأهلي من كأس خادم الحرمين الشريفين

محمود العوضي- جدة
ودع فريق الأهلي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم 2024-2025، بعد خسارته على ملعبه ووسط جماهيره، أمسية الاثنين أمام ضيفه الجندل- المنافس في دوري يلو- بنتيجة 2/1، في إطار منافسات دور الـ 32 من البطولة، في واحدة من أقوى مفاجآت المسابقة حتى الآن.
انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الجندب بهدفين؛ أحرزهما عبر اللاعب عبدالله معتوق في الدقيقة 24، وياسين العمري من ركلة جزاء في الدقيقة 36.
ضغط الأهلي للتعويض في الشوط الثاني، وسجل إيفان توني هدفًا مع الدقيقة 82، ولكنه لم يكن كافيًا؛ لتنتهي المواجهة بانتصار الجندل وتأهله إلى ثمن النهائي.
⚽️شاهد أهداف #الأهلي_الجندل بصوت المعلق مدحت شلبي 🎙⤵️#نحلم_ونحقق#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين | #SSC pic.twitter.com/tXX6mZ3i6e
— SSC (@ssc_sports) September 23, 2024