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شاهد| الجندل يُقصي الأهلي من كأس خادم الحرمين الشريفين
الرياضة

شاهد| الجندل يُقصي الأهلي من كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      24 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

ودع فريق الأهلي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم 2024-2025، بعد خسارته على ملعبه ووسط جماهيره، أمسية الاثنين أمام ضيفه الجندل- المنافس في دوري يلو- بنتيجة 2/1، في إطار منافسات دور الـ 32 من البطولة، في واحدة من أقوى مفاجآت المسابقة حتى الآن.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الجندب بهدفين؛ أحرزهما عبر اللاعب عبدالله معتوق في الدقيقة 24، وياسين العمري من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

 ضغط الأهلي للتعويض في الشوط الثاني، وسجل إيفان توني هدفًا مع الدقيقة 82، ولكنه لم يكن كافيًا؛ لتنتهي المواجهة بانتصار الجندل وتأهله إلى ثمن النهائي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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