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شاهد| الاتفاق يتخطى العدالة إلى ثمن نهائي كأس الملك
الرياضة

شاهد| الاتفاق يتخطى العدالة إلى ثمن نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      24 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل فريق الاتفاق إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر فوزه على ضيفه العدالة بهدفين دون رد،  في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين بمنافسات دور الـ 32 من البطولة.

 

سجل هدفي الاتفاق اللاعب الكاميروني إيكامبي في الدقيقتين 78 و90 من عمر المواجهة.

 

 

بهذه النتيجة يبلغ فريق الاتفاق ثمن النهائي ويودع العدالة منافسات كأس الملك.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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