شاهد| الاتفاق يتخطى العدالة إلى ثمن نهائي كأس الملك

البلاد- جدة
تأهل فريق الاتفاق إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر فوزه على ضيفه العدالة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين بمنافسات دور الـ 32 من البطولة.
سجل هدفي الاتفاق اللاعب الكاميروني إيكامبي في الدقيقتين 78 و90 من عمر المواجهة.
بهذه النتيجة يبلغ فريق الاتفاق ثمن النهائي ويودع العدالة منافسات كأس الملك.
ثنائية إيكامبي، تعبر بالاتفاق إلى دور الـ16 ⚽️⚽️#نحلم_ونحقق #أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/Gn5s6vyE2n
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 23, 2024