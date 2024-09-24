خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان تهاني قادة الدول

الرياض – عواصم – واس

هنأ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في برقية أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ (94) للمملكة.

كما هنأ فخامته في برقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في برقيات، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في برقيات، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وهنأ دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 94، متمنيًا للمملكة دوام التقدم في ظل قيادتها الحكيمة.

ووصف دولته رؤية المملكة 2030 بأنها أنموذج يحتذى به للعالم، مشيرًا إلى الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة عالميًا في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والاقتصاد وغيرها من المجالات، معربًا عن الشكر للمملكة على دعمها المتواصل لباكستان.