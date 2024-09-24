المملكة في يومها الوطني الـ 94..منجزات ونجاحات باهرة وطموحات واعدة

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إحتفت المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا بيومها الوطني الرابع والتسعين،وتأتي هذه المناسبة الوطنية والمملكة جمعت المجد من أطرافه، وحققت المنجزات تلو المنجزات، بخطط تنموية واضحة انطلاقًا من رؤية وطنية متكاملة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله-؛ لتحقق النمو والازدهار، وليكون وطنًا يشار إليه بالبنان.

وما تعيشه المملكة اليوم، هو امتداد لتاريخ صنعه رجلٌ عظيم وقائد حكيم هو الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله – الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، في تأسيس دولة على شرع الله، رايتها التوحيد، ودستورها كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، غايته بناء دولة حضارية ذات قوة فاعلة على المستويين المحلي والدولي.



وأكمل المسيرة أبناؤه البررة من بعده، لتصل المملكة اليوم إلى عصرها الزاهر في ظل قائد مسيرتها وحامي بلادها ومصدر فخرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

وفي هذا الصدد، عمت مشاعر الفرحة والابتهاج أرجاء الوطن خلال احتفال المواطنين باليوم الوطني الـ94 للمملكة، فيما توشح الأطفال خلال تواجدهم في مختلف مواقع الفعاليات، التي تقام تحت شعار “نحلم ونحقق”، أعلام الوطن والابتسامة تعلو محياهم، فرحًا باليوم الوطني الذي يُرسِّخ معاني الولاء والانتماء والارتباط بالوطن.



وتزينت المرافق العامة والمباني الحكومية والخاصة والطرقات والميادين في المدينة المنورة باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وشهدت جميع المرافق مظاهر الإبهار الضوئي في المدينة المنورة، تعبيرًا عن الاحتفاء بيوم الوطن، وذلك بتزيين الشوارع العامة والمقار الحكومية بالأضواء الخضراء التي ترمز إلى النماء والعطاء المستمر لهذا الوطن، واللوحات التي تحمل هويّة اليوم الوطني كما رفرفت راية التوحيد في جميع أرجاء المنطقة ابتهاجًا وفرحًا بهذه المناسبة الوطنية.

كما احتفت أمانة حفر الباطن أمس، باليوم الوطني الـ 94، تحت شعار “نحلم ونحقق”، من خلال تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوعة.

وتضمنت الفعاليات فقرات غنائية ومعارض وأنشطة أخرى متنوعة توزعت على عددٍ من الحدائق في المحافظة والبلديات المرتبطة.

وشملت خطة الأمانة للاحتفاء باليوم الوطني تركيب مجسمات فنية في عددٍ من المواقع الحيوية، وتركيب الأعلام السعودية، ورفع سارية العلم في دوار العلم، إضافة إلى إضاءة المباني الرئيسة بصور وعبارات احتفالية، وعبر شاشات الطرق الرئيسة بصور تعبر عن الفخر والاعتزاز إلى جانب تجهيز مواقع الفعاليات، كما شاركت الإدارة العامة للمجاهدين ضمن فعالية وزارة الداخلية باليوم الوطني الـ (94) تحت عنوان “عز الوطن3″، بتقديم عروض عسكرية، في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.



كما شاركت المديرية العامة للجوازات في فعاليات وزارة الداخلية “عز الوطن3″، احتفاءً باليوم الوطني الـ (94) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2024م)، وذلك في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

واستعرض جناح الجوازات في الفعالية التقنيات والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة في المجالين الأمني والخدمي مثل جهاز الكاونتر المتنقل، وجهاز الترجمة الفورية، وكاميرا التوثيق الأمني، والروبوت الذكي، ومحاكاة افتراضية لمبادرة المسار الذكي.



كما شاركت المديرية العامة للدفاع المدني في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن”، احتفاءً باليوم الوطني الـ (94) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2024م)، وذلك في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

ويستعرض جناح الدفاع المدني في الفعالية، آلياته القديمة والحديثة، ودراجة ثلاثية للتدخل السريع في أعمال الإطفاء بهدف الوصول إلى موقع الحادث في الأماكن الضيقة والمزدحمة، وتقديم تجربة نقل الزائرين إلى محاكاة الواقع الافتراضي بمشاهدة فرضية حريق وهمي، والتعرف على أنواع الطفايات اليدوية وكيفية استخدامها، والإلمام بأنواع الحرائق وطرق إخمادها وكيفية التصرف أثناء حدوثها.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ (94) للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.