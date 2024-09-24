أكثر من 2200 خدمة توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية خلال اليوم الوطني

الرياض : البلاد

أوضحت وزارة العدل أن عدد الخدمات التوثيقية، التي جرت عبر كتابة العدل الافتراضية، خلال اليوم الوطني السعودي الـ94، بلغ أكثر من 2200 خدمة.

وشملت العمليات إصدار الوكالات والإقرارات، وتوثيق الحالات الاجتماعية، وعقود الأنكحة، وغيرها من العمليات.

وتهدف كتابة العدل الافتراضية، إلى حوكمة الإجراءات، والارتقاء بمستوى كفاءة وجودة الخدمات التوثيقية، وتحسين تجربة المستفيد، بإتاحة خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة.

وتستهدف كتابة العدل الافتراضية الأفراد والمنشآت؛ حيث تتيح لهم إنجاز الخدمات المتعلقة بالوكالات، والإقرارات، والعقارات، في إجراءات رقمية بالكامل.