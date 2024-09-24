المحليات

أكثر من 2200 خدمة توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية خلال اليوم الوطني

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      24 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أوضحت وزارة العدل أن عدد الخدمات التوثيقية، التي جرت عبر كتابة العدل الافتراضية، خلال اليوم الوطني السعودي الـ94، بلغ أكثر من 2200 خدمة.
وشملت العمليات إصدار الوكالات والإقرارات، وتوثيق الحالات الاجتماعية، وعقود الأنكحة، وغيرها من العمليات.
وتهدف كتابة العدل الافتراضية، إلى حوكمة الإجراءات، والارتقاء بمستوى كفاءة وجودة الخدمات التوثيقية، وتحسين تجربة المستفيد، بإتاحة خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة.
وتستهدف كتابة العدل الافتراضية الأفراد والمنشآت؛ حيث تتيح لهم إنجاز الخدمات المتعلقة بالوكالات، والإقرارات، والعقارات، في إجراءات رقمية بالكامل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *