المرأه صحة و عافية

وصفات تراثية سعودية.. طريقة عمل العريكه

نيفين عباسaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      23 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

العريكة هي طبق سعودي من المأكولات التراثية في جنوب المملكة وواحدة من الأطباق المنتشرة بمنطقة الباحة ومنطقة عسير ومنطقة جازان

المقادير اللازمة

طحين بر
سمن
ماء
ملح
تمر
حجر

طريقة العمل
في وعاء يضاف الطحين والملح ويقلب
يضاف لهم الماء بالتدريج مع استمرار العجن
حتي الحصول علي القوام المطلوب
يصب العجين في مقلاة او صينية ويرفع علي نار هادئة حتي تمام النضج
يخرج من الصينية او المقلاة ويعرك باليد او في العجان
يرص في القدر الحجري وتضغط العريكه مع عمل تجويف بالمنتصف للسمن
تذوب السمنة في قدر
يضاف الحجر الساخن في ربع كوب دقيق ويقلب
تضاف السمنة لمنتصف العريكه
يضاف للسمن الحجر الساخن وهو مغطي بالطحين وتغطي العريكه وتترك دقائق
تزين بالتمر وشمع العسل او بحسب الرغبة وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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