وصفات تراثية سعودية.. طريقة عمل العريكه

العريكة هي طبق سعودي من المأكولات التراثية في جنوب المملكة وواحدة من الأطباق المنتشرة بمنطقة الباحة ومنطقة عسير ومنطقة جازان

المقادير اللازمة

طحين بر

سمن

ماء

ملح

تمر

حجر

طريقة العمل

في وعاء يضاف الطحين والملح ويقلب

يضاف لهم الماء بالتدريج مع استمرار العجن

حتي الحصول علي القوام المطلوب

يصب العجين في مقلاة او صينية ويرفع علي نار هادئة حتي تمام النضج

يخرج من الصينية او المقلاة ويعرك باليد او في العجان

يرص في القدر الحجري وتضغط العريكه مع عمل تجويف بالمنتصف للسمن

تذوب السمنة في قدر

يضاف الحجر الساخن في ربع كوب دقيق ويقلب

تضاف السمنة لمنتصف العريكه

يضاف للسمن الحجر الساخن وهو مغطي بالطحين وتغطي العريكه وتترك دقائق

تزين بالتمر وشمع العسل او بحسب الرغبة وتقدم