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وصفات تراثية سعودية.. طريقة عمل الجريش السعودي مع الكشنه

نيفين عباسaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      23 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الجريش هو طبق سعودي يشتهر بمنطقة نجد ويحضر من القمح الصلب المكسر المعروف شعبياً بـ اللقيمي مع مرقة اللحم والكمون وتركه على نار هادئة لمدة طويلة حتى يصبح مثل الهريسة وإضافة اللبن اليه وتقديمه ساخناً مع السمن

المقادير اللازمة

للكشنه

بصل
سمن
معجون طماطم
لومي
بهار مسمن
فلفل حب حار أحمر
سمن

للجريش
كوب وربع جريش مغسول
ربع كوب أرز مصري مغسول إختياري
سمن
بصل مفروم
كمون
ملح
لبن
سمن
ماء او مرق

طريقة العمل

الكشنه
يشوح البصل مع السمن او الزبدة حتي يذبل
يضاف له معجون الطماطم والبهارات والفلفل الحار ويقلب حتي تمام النضج ويترك جانباً

الجريش
ينقع الجريش والأرز ثلاث ساعات
في قدر يشوح البصل مع السمن حتي يذبل
ثم يضاف له الماء او المرق والكمون والملح ويحرك
يترك ليغلي ويغطي ويترك حتي يتشرب السوائل وينضج
يقلب ويضاف له اللبن ويترك علي نار هادئة لمدة ساعة ونصف تقريبا حتي تمام النضج
يضاف له السمن او الزبدة ويقلب
يحرك علي النار لمدة 5 دقائق ثم يرفع
يوضع في طبق التقديم
يضاف للوجه الكشنه والفلفل الحار والسمن ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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