وصفات تراثية سعودية.. طريقة عمل الجريش السعودي مع الكشنه

الجريش هو طبق سعودي يشتهر بمنطقة نجد ويحضر من القمح الصلب المكسر المعروف شعبياً بـ اللقيمي مع مرقة اللحم والكمون وتركه على نار هادئة لمدة طويلة حتى يصبح مثل الهريسة وإضافة اللبن اليه وتقديمه ساخناً مع السمن

المقادير اللازمة

للكشنه

بصل

سمن

معجون طماطم

لومي

بهار مسمن

فلفل حب حار أحمر

سمن

للجريش

كوب وربع جريش مغسول

ربع كوب أرز مصري مغسول إختياري

سمن

بصل مفروم

كمون

ملح

لبن

سمن

ماء او مرق

طريقة العمل

الكشنه

يشوح البصل مع السمن او الزبدة حتي يذبل

يضاف له معجون الطماطم والبهارات والفلفل الحار ويقلب حتي تمام النضج ويترك جانباً

الجريش

ينقع الجريش والأرز ثلاث ساعات

في قدر يشوح البصل مع السمن حتي يذبل

ثم يضاف له الماء او المرق والكمون والملح ويحرك

يترك ليغلي ويغطي ويترك حتي يتشرب السوائل وينضج

يقلب ويضاف له اللبن ويترك علي نار هادئة لمدة ساعة ونصف تقريبا حتي تمام النضج

يضاف له السمن او الزبدة ويقلب

يحرك علي النار لمدة 5 دقائق ثم يرفع

يوضع في طبق التقديم

يضاف للوجه الكشنه والفلفل الحار والسمن ويقدم