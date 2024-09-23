طريقة عمل كب كيك اليوم الوطني

طريقة مميزة لتقديم حلي الكب كيك في اليوم الوطني بتزيين الكريمة باللون الأبيض والأخضر

المقادير اللازمة

3 حبات من البيض الأحمر

1 1/2 كوب طحين فاخر للحلويات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

1/2 كوب من السكر

60 من جرام الزبدة

كريمة مخفوقة بقليل من السكر البودرة ومقسمة

ملون طعام اخضر

طريقة العمل

نخفق البيض مع السكر والفانيليا حتى يتضاعف حجمه

نخلط الطحين مع البيكينج بودر ثم يضاف للخليط السابق ويقلب

نضيف الزبدة للمزيج ونقلب

نضع ورق الكب كيك في صينية ثم نملأ 3/4 الورق بالخليط

نخبز حبات الكب كيك فى فرن متوسط الحرارة 180 درجة من 12 إلى 15 دقيقة

تقلب نصف كمية الكريمة مع ملون الطعام الأخضر

ثم توضع الكريمة في أكياس التزيين وتزين بالشكل المرغوب مع إضافة التزيين بعجينة السكر بحسب الرغبة