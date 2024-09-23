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طريقة عمل كب كيك اليوم الوطني

نيفين عباسaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      23 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

طريقة مميزة لتقديم حلي الكب كيك في اليوم الوطني بتزيين الكريمة باللون الأبيض والأخضر

المقادير اللازمة

3 حبات من البيض الأحمر
1 1/2 كوب طحين فاخر للحلويات
ملعقة صغيرة من الفانيليا
ملعقة صغيرة من البيكينج بودر
1/2 كوب من السكر
60 من جرام الزبدة
كريمة مخفوقة بقليل من السكر البودرة ومقسمة
ملون طعام اخضر

طريقة العمل

نخفق البيض مع السكر والفانيليا حتى يتضاعف حجمه
نخلط الطحين مع البيكينج بودر ثم يضاف للخليط السابق ويقلب
نضيف الزبدة للمزيج ونقلب
نضع ورق الكب كيك في صينية ثم نملأ 3/4 الورق بالخليط
نخبز حبات الكب كيك فى فرن متوسط الحرارة 180 درجة من 12 إلى 15 دقيقة
تقلب نصف كمية الكريمة مع ملون الطعام الأخضر
ثم توضع الكريمة في أكياس التزيين وتزين بالشكل المرغوب مع إضافة التزيين بعجينة السكر بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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