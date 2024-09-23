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رئيس وزراء باكستان يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      23 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

هنأ دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94، متمنيًا للمملكة دوام التقدم في ظل قيادتها الحكيمة.

ووصف دولته رؤية المملكة 2030 بأنها أنموذج يحتذى به للعالم، مشيرًا إلى الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة عالمياً في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والاقتصاد وغيرها من المجالات، معربًا عن الشكر للمملكة على دعمها المتواصل لباكستان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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