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القيادة تهنئ رئيس مالي

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      23 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس العقيد آسيمي غويتا، رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس العقيد آسيمي غويتا، رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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