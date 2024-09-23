أطباق سعودية.. طريقة عمل مضغوط لحم الغنم السعودي

المضغوط طبق سعودي يحضر من الدجاج أو اللحم ويعد من الأطباق الرئيسية

المقادير اللازمة

لحم غنم كمية بحسب الرغبة

زيت زيتون

بصل أبيض مقطع

ثوم مفروم

طماطم مقطعة

فلفل حار إختيارى

بهارات مشكلة

فلفل أبيض أو أسود

كزبرة جافة وكمون

ورق غار

دارسين أعواد

لومى كامل

حب هيل

خولنجان كامل

أرز بسمتى

ملح

طريقة العمل

فى قدر الضغط، يوضع زيت الزيتون والبصل ويقلب حتى يصبح ذهبى قليلاً

يضاف للبصل اللحم ويقلب حتى يشوح

تضاف البهارات للحم والفلفل الأبيض أو الأسود والكزبرة والكمون وورق الغار والدارسين واللومى والهبل والخولنجان

وتقلب دقيقة

ثم تضاف الطماطم والفلفل

يقلب ويترك حتى يتسبك قليلاً اللحم

يضاف الملح للحم وماء مغلى

يغطى قدر الضغط ويترك 25 دقيقة حتى ينضج اللحم

بعد إستخراج البخار من قدر الضغط يفتح برفق

ثم يضاف له الأرز بعد غسله ونقعه ساعة

نتأكد من أن الأرز مغطى بالماء المغلى

يضاف الفلفل الحار للأرز

ويغطى قدر الضغط مرة أخرى ويترك لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة

يخرج البخار من قدر الضغط

ثم يغرف المضغوط ويقدم