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أطباق سعودية.. طريقة عمل مضغوط لحم الغنم السعودي

نيفين عباسaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      23 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المضغوط طبق سعودي يحضر من الدجاج أو اللحم ويعد من الأطباق الرئيسية

المقادير اللازمة

لحم غنم كمية بحسب الرغبة
زيت زيتون
بصل أبيض مقطع
ثوم مفروم
طماطم مقطعة
فلفل حار إختيارى
بهارات مشكلة
فلفل أبيض أو أسود
كزبرة جافة وكمون
ورق غار
دارسين أعواد
لومى كامل
حب هيل
خولنجان كامل
أرز بسمتى
ملح

طريقة العمل
فى قدر الضغط، يوضع زيت الزيتون والبصل ويقلب حتى يصبح ذهبى قليلاً
يضاف للبصل اللحم ويقلب حتى يشوح
تضاف البهارات للحم والفلفل الأبيض أو الأسود والكزبرة والكمون وورق الغار والدارسين واللومى والهبل والخولنجان
وتقلب دقيقة
ثم تضاف الطماطم والفلفل
يقلب ويترك حتى يتسبك قليلاً اللحم
يضاف الملح للحم وماء مغلى
يغطى قدر الضغط ويترك 25 دقيقة حتى ينضج اللحم
بعد إستخراج البخار من قدر الضغط يفتح برفق
ثم يضاف له الأرز بعد غسله ونقعه ساعة
نتأكد من أن الأرز مغطى بالماء المغلى
يضاف الفلفل الحار للأرز
ويغطى قدر الضغط مرة أخرى ويترك لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة
يخرج البخار من قدر الضغط
ثم يغرف المضغوط ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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