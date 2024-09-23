أشادوا بالإنجازات التنموية والحضارية للمملكة.. قادة الدول يهنئون خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

المنامة – واس

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ (94) للمملكة.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أطيب التهاني وأخلص التمنيات لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة.

كما أعرب عن بالغ تقديره واعتزازه بأواصر العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة، وعمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص بلاده الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية أوجه مسارات التعاون المثمر والعمل المشترك الوطيد مع المملكة، في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، بما يحقق ويلبي طموحات وتطلعات ومصالح البلدين المشتركة، ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الشقيقين.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ (94) للمملكة.

وهنأ جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ (94) للمملكة.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من تقدم ورقي وازدهار.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في برقية أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة.

كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وهنأ صاحب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وأكد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية، التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين على الأصعدة كافة، مستذكرًا سموه مواقف المملكة الثابتة والمشرّفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فضلًا عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه دولة الكويت.

وعبر سمو أمير دولة الكويت عن اعتزاز الجميع، بما حققته المملكة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات تنموية بارزة، شملت مختلف المجالات؛ أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، سائلاً المولى- تعالى- أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية؛ لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما هنأ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وأشادا بالإنجازات التنموية والحضارية، التي حققتها المملكة في مختلف الميادين، داعين الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وهنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 94.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلًا الله- تعالى- أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين، وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.