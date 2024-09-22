الإقتصاد

30 مليون ريال مبيعات مهرجان جادة الإبل

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      22 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الطائف

شكلت العوائد الاقتصادية لمهرجان جادة الإبل في الطائف نشاطاً محفزاً للاستثمار في قطاع الإبل وفتح المزيد من المنافذ التي تدعم الازدهار الاقتصادي في المملكة، حققت معه المبيعات أرقاماً كبيرة تجاوز 30 مليون ريال سعودي.

وأكد المستثمر في سوق الإبل بمهرجان جادة الإبل في الطائف مرزوق بن فواز الذيابي أن هناك حركة نشطة في عمليات البيع والشراء تتم على هامش مهرجان جادة الإبل بالطائف، حيث سجلت قيمة المبيعات أكثر من 6 ملايين ريال سعودي داخل الحراجات ، بل هناك صفقات سجل بين ملاك الإبل في المنطقة تجاوزت 30 مليون ريال سعودي.

وأضاف: يصاحب فعاليات المهرجان في سوق الإبل إبرام أكثر من 250 صفقة يومياً، ويشهد السوق عروض نحو 15 ألف متن من جميع الألوان، ويحظى السوق بإقبال كبير من المستثمرين في قطاع الإبل من جميع مناطق ومحافظات المملكة، بالإضافة إلى إقبال من المستثمرين من دول الخليج العربي.

وتُعد مهرجانات الإبل من الأنشطة التي تقدم خدمة تراثية واقتصادية عالية المردود، كما أنها تنسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الموارد الاقتصادية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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