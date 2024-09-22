30 مليون ريال مبيعات مهرجان جادة الإبل

البلاد ــ الطائف

شكلت العوائد الاقتصادية لمهرجان جادة الإبل في الطائف نشاطاً محفزاً للاستثمار في قطاع الإبل وفتح المزيد من المنافذ التي تدعم الازدهار الاقتصادي في المملكة، حققت معه المبيعات أرقاماً كبيرة تجاوز 30 مليون ريال سعودي.

وأكد المستثمر في سوق الإبل بمهرجان جادة الإبل في الطائف مرزوق بن فواز الذيابي أن هناك حركة نشطة في عمليات البيع والشراء تتم على هامش مهرجان جادة الإبل بالطائف، حيث سجلت قيمة المبيعات أكثر من 6 ملايين ريال سعودي داخل الحراجات ، بل هناك صفقات سجل بين ملاك الإبل في المنطقة تجاوزت 30 مليون ريال سعودي.

وأضاف: يصاحب فعاليات المهرجان في سوق الإبل إبرام أكثر من 250 صفقة يومياً، ويشهد السوق عروض نحو 15 ألف متن من جميع الألوان، ويحظى السوق بإقبال كبير من المستثمرين في قطاع الإبل من جميع مناطق ومحافظات المملكة، بالإضافة إلى إقبال من المستثمرين من دول الخليج العربي.

وتُعد مهرجانات الإبل من الأنشطة التي تقدم خدمة تراثية واقتصادية عالية المردود، كما أنها تنسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الموارد الاقتصادية.