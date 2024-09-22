مركز الملك سلمان: 300 وحدة سكنية لمتضرري الزلزال في سوريا

البلاد – الرياض

امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتوفير المأوى الآمن الكريم للأسر المتضررة من الزلزال في سوريا، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتوفير 300 وحدة سكنية مؤقتة للمتضررين من الزلزال في مخيمات البركة ومسلم وآية بمنطقة جنديرس بمحافظة حلب السورية، يستفيد منه 300 عائلة بواقع 1.330 فردًا، وتركيب 300 نظام للطاقة الشمسية، و300 خزان مياه بسعة 500 لتر بالوحدات السكنية، إضافة إلى شبكة للصرف الصحي.