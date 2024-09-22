مجمع الملك سلمان العالمي ينظم مؤتمر”حوسبة العربية”

البلاد – الرياض

ينظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، في المدة من 06 إلى 07 أكتوبر المقبل، مؤتمره الدولي الثالث، تحت عنوان ” حوسبة اللغة العربية وإثراء البيانات اللغوية” في مدينة الرياض، بمشاركة واسعة من المؤسسات المحلية، والإقليمية، والدولية المعنية بالحدث.

وسيشهد المؤتمر حضورًا نوعيًّا لأساتذة الجامعات، إضافةً إلى 40 باحثًا من 22 دولةً من أنحاء العالم، يمثلون العديد من الجهات المختصة في مجالات المؤتمر، وهي: (اللغويات الحاسوبية، وعلوم الحاسب، واللغة العربية).

ويهدف المجمع بعقده لهذا المؤتمر إلى الإسهام في تكامل أعمال الحاسوبيين واللغويين في الحوسبة اللغوية، وسد الفجوة المعرفية، والتعريف بأعمالهم ومشروعاتهم، وإثراء المدونات العربية لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي وتطويرها، إضافةً إلى خدمة اللغة العربية ودعم المعالجة الآلية لها؛ نظرًا إلى حاجة السياق العربي إلى تحسين الممارسات العلمية والأكاديمية في هذا المسار، لتحسين جودتها، وزيادة حجمها، وإتاحتها؛ وفقًا لما يتماشى مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030).