قيادة وريادة

في ظل التقدم التقني المتسارع، باتت الرقمنة بوصلة الخدمات والاقتصاد في العالم، وسط تنافسية عالية في مؤشراتها، وفي هذا تتوالى إنجازات المملكة ورصيد مكتسباتها؛ حيث قفزت 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية للعام الحالي 2024؛ لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وحققت المركز (الرابع) عالميًا والأول إقليميًا، و(الثاني) على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، والمركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية، كما حققت مدينة الرياض المركز (الثالث) من بين (193) مدينة حول العالم.

فهذا القطاع التقني الحيوي يحظى بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- لترسيخ التحول الرقمي الحكومي بإنجازات رائدة، أكد عليها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله السواحة، بأن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للمملكة هي ثمرة لدعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ما توج ريادة الوطن رقميًا بكل جدارة واقتدار، ضمن خطط وبرامج رؤية 2030، ويعزز دور المملكة كقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي إقليميًا وعالميًا، واستمرار رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.