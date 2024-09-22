الإقتصاد

ضبط منشأة استخدمت أسماء محظورة وخالفت ضوابط الإعلان الإلكتروني

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      22 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت وزارة التجارة عن ضبط منشأة تجارية في مجال العطور لاستخدامها أسماء محظورة والإعلان عن عطور بمسميات منسوبة لشخصيات اعتبارية في المملكة والخليج، ونشر ذلك عبر بيعها في منشأتها التجارية، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، في مخالفة للأنظمة والتعليمات.

 وأوضحت أنه تم ضبط المنشأة وإزالة موضع المخالفة، واستكمال الإجراءات لإيقاع العقوبات النظامية بحق المنشأة والمُعلن لها لمخالفتهما الأنظمة والتعليمات، وضوابط الإعلان الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية.

 يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المنشأة والمُعلن لها المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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