الرياضة

شاهد| مانشستر سيتي يقتنص تعادلًا مثيرًا من أرسنال

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      22 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

انتزع فريق مانشستر سيتي، تعادلاً ثمينًا من نظيره آرسنال، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح هالاند أهداف اللقاء لصالح نادي مانشستر سيتي في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، وعادل المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري النتيجة لصالح آرسنال في الدقيقة 22، وحصل ليوناردو تروسارد على بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخله على البرتغالي برنانردو سيلفا؛ ليكمل المدفعجية المباراة بعشر لاعبين فقط منذ الشوط الأول.

ونجح آرسنال المنقوص في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 45 عن طريق المدافع الآخر جابرييل من رأسية متقنة.

وأحرز جون ستونز الهدف الثاني لنادي مانشستر سيتي ليعادل النتيجة في الوقت القاتل عند الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لينقذ فريقه من الهزيمة أمام الجانرز.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي إلى النقطة 13 في المركز الأول على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما جاء نادي آرسنال في المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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