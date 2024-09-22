شاهد| مانشستر سيتي يقتنص تعادلًا مثيرًا من أرسنال

البلاد- جدة
انتزع فريق مانشستر سيتي، تعادلاً ثمينًا من نظيره آرسنال، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح هالاند أهداف اللقاء لصالح نادي مانشستر سيتي في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، وعادل المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري النتيجة لصالح آرسنال في الدقيقة 22، وحصل ليوناردو تروسارد على بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخله على البرتغالي برنانردو سيلفا؛ ليكمل المدفعجية المباراة بعشر لاعبين فقط منذ الشوط الأول.
ونجح آرسنال المنقوص في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 45 عن طريق المدافع الآخر جابرييل من رأسية متقنة.
وأحرز جون ستونز الهدف الثاني لنادي مانشستر سيتي ليعادل النتيجة في الوقت القاتل عند الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لينقذ فريقه من الهزيمة أمام الجانرز.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي إلى النقطة 13 في المركز الأول على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما جاء نادي آرسنال في المركز الرابع برصيد 11 نقطة.
هالاند يفتتح القمة بهدف مبكر#الدوري_الإنجليزي #PremierLeague pic.twitter.com/j0urf2LeSD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 22, 2024
ريكاردو كالافيوري يفتتح مسيرته مع آرسنال بهدف مذهل#الدوري_الإنجليزي#PremierLeague pic.twitter.com/4LRenfqBeP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 22, 2024
غابرييل يهدي آرسنال التقدم على مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي#PremierLeague pic.twitter.com/3vLM4K11O5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 22, 2024
GOAL!!!
Arsenal came so close to breaking Man City's 47 game unbeaten run but John Stones scores at the death to equalise!
SCENES.#beINPL #MCFC #AFC #MCIARS pic.twitter.com/80QW5uNXSW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 22, 2024