شاهد| العربي يُقصي الأخدود من كأس خادم الحرمين الشريفين

البلاد- جدة
تأهل فريق العربي لدور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تغلبه على فريق الأخدود بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في دور الـ 32 من البطولة.
سجل هدفي العربي لاعبه روميل كيوتو في الدقيقتين 8 و10 من عمر الشوط الأول، فيما سجل هدف الأخدود عبدالعزيز صالح في الدقيقة 88.
🔚 نهاية المباراة
بتأهل نادي العربي إلى دور الـ 16 (1 – 2)
شاهد أهداف اللقاء 👇
#نحلم_ونحقق 🇸🇦#الأخدود_العربي
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين | #SSC pic.twitter.com/UZfpW42jt7
— SSC (@ssc_sports) September 22, 2024