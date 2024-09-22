الرياضة

شاهد| العربي يُقصي الأخدود من كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      22 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل فريق العربي لدور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تغلبه على فريق الأخدود بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في دور الـ 32 من البطولة.

سجل هدفي العربي لاعبه روميل كيوتو في الدقيقتين 8 و10 من عمر الشوط الأول، فيما سجل هدف الأخدود عبدالعزيز صالح في الدقيقة 88.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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