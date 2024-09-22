الرياضة تقــام للمرة الأولى في المملكة.. «الدمام» تستضيف أول بطولة دولية للشباب والناشئين في كرة الطاولة

الرياض – هاني البشر

تستعد مدينة “الدمام” لاستضافة بطولة السعودية الدولية للشباب والناشئين لكرة الطاولة والتي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ويشرف عليها “WTT”خلال الفترة من 23-26 سبتمبر الجاري، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة إحدى جولات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة. وستشهد البطولة التي تحتضنها الصالات الرياضية بالدمام مشاركة واسعة على مستوى دولي، حيث يشارك فيها أكثر من 216 مشاركًا، من بينهم لاعبون وإداريون ومدربون، وحكام، يمثلون 15 دولة من مختلف أنحاء العالم. ويشارك في الجولة العالمية 80 لاعباً سيمثلون المنتخب السعودي بمختلف الفئات السنية؛ بهدف الدعم والاحتكاك وتطوير مهاراتهم في المنافسة على الساحة الدولية. يُذكر ان هذه البطولة تأتي ضمن إستراتيجية المملكة لتعزيز مكانتها؛ كوجهة رياضية عالمية، وتهدف إلى توفير الفرص للاعبين المحليين لاكتساب الخبرات والاحتكاك مع نخبة اللاعبين الدوليين، في إطار رؤية 2030 التي تسعى إلى النهوض بالرياضة وتنمية المواهب.