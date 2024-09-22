تشجيع المواهب الواعدة على الابتكار.. إعلان الفائزين في تحدي صناعة الأفلام

البلاد – جدة

أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن الفائزين في النسخة الرابعة من تحدّي “صناعة الأفلام خلال 48 ساعة”، في حفل أقيم بحي جميل بمدينة جدة، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد عسيري.

ويهدف هذا التحدّي إلى تشجيع المواهب الواعدة على الابتكار، وتقديم رؤى مختلفة في مشاريعهم السينمائية. وشهد الحفل تتويج الفريقين الفائزين؛ فريق “AFEN” بقيادة نواف الكناني، وفريق “All in One Night (AION)” بقيادة روان الغامدي، وستحظى الفرق الفائزة بفرصة عرض أفلامهم خلال الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024م.

وكان التحدّي قد أقيم بين 26- 27 يوليو 2024م، حيث تمكّن المشاركون من كتابة وتصوير وتحرير فيلم قصير في غضون 48 ساعة فقط، وسبق التحدّي يومان من ورش العمل المكثفة والتوجيه المهني بقيادة خبراء في صناعة الأفلام؛ من بينها ورشة عمل في إخراج الأفلام، وورش عمل في الكتابة والمونتاج، وأخرى في الإنتاج.

وأشادت لجنة التحكيم بالأفلام الفائزة، مشيرةً إلى أنها تعد أعمالاً سينمائية واعدة، تعكس قدرات المواهب السعودية والمحلية في الصناعة السينمائية.