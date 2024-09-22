تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تنظيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان

البلاد – الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسابقة المحلية على (جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات) في دورتها الـ (26) لعام 1446هـ، بجوائز يبلغ مجموعها (7.000.000) ريال، للفائزين في أفرعها الستة.

وذكرت “واس” أن حفل تكريم الفائزين من البنين في 2 / 9 / 1446هــ، سيقام بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في 3 / 9 / 1446هـ، على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين، سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.

وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما بحفظة كتاب الله ودعمهم وتحفيزهم للناشئة للإقبال على القرآن الكريم، وترسيخ قيمه ومبادئه في نفوسهم.

وأكد أن إقامة هذه المسابقة التي تأتي امتدادًا لما تقدمه القيادة الرشيدة من خدمات جليلة في العناية بكتاب الله- عزّ وجل- وأهله الذين هم أهل الله وخاصته؛ أسهمت في تشجيع وتحفيز أبناء وبنات الوطن على الإقبال على كتاب الله- جل وعلا- حفظًا وفهمًا وأداءً وتدبرًا.