الرياضة انطلاق بطولة كرة السلة 3×3 العالمية ضمن ألعاب شاطئ نيوم في السعودية

الرياض – محمد الجليحي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) عن انضمام بطولة FIBA 3×3 World Tour إلى فعاليات ألعاب شاطئ نيوم، حيث ستقام المنافسات من 7 إلى 9 نوفمبر في نيوم، السعودية. وسيشارك في البطولة نخبة من لاعبي 3×3 وأبطال الأولمبياد، منهم وورثي دي يونغ، ومن المتوقع أن يجمع الحدث 1000 رياضي في ست رياضات مختلفة. وتعد هذه البطولة أعلى مستوى في منافسات 3×3، مما سيضيف أجواء حماسية للجماهير. وهذه هي السنة السادسة التي تقام فيها البطولة في السعودية، والثالثة ضمن ألعاب شاطئ نيوم. لأول مرة، سيتم استضافة FIBA 3×3 World Tour على أكبر منصة للمحترفين، بفضل الشغف الكبير بكرة السلة في المنطقة. إلى جانب هذه البطولة، تشمل ألعاب شاطئ نيوم رياضات أخرى مثل السوبرتراي، كأس نيوم لكرة القدم الشاطئية، وتسلق الصخور.