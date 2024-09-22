المملكة تشارك في جلسة الآمال الرقمية ضمن مؤتمر قمة المستقبل

نيويورك : البلاد

شاركت المملكة ممثلة بمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، في جلسة الآمال الرقمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات ITU وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على هامش أعمال مؤتمر قمة المستقبل (Summit

of the Future) في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف الحدث إلى تمكين التقنيات الرقمية لمستقبل أكثر استدامة وشمولية ومسؤولية، من خلال جمع القادة الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والشباب، لاستكشاف الاتجاهات والمخاطر والفرص التي تقدمها التقنيات الرقمية والتقنيات الناشئة.

وتأتي مشاركة المملكة ضمن أدوارها الريادية والمستمرة في تنمية وتعزيز مكانتها الدولية في قطاع الاتصالات والتقنية، والمواءمة مع مستهدفات الجهات الدولية الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعوب في مختلف أنحاء العالم.