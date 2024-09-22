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المملكة تتصدر السياحة الدولية

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      22 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

واصلت المملكة العربية السعودية، تصدرها لقائمة دول مجموعة العشرين في مؤشرات نسبة نمو عدد السياح الدوليين، ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية، حسب أحدث البيانات المتوفرة لأول سبعة أشهر من العام الحالي 2024م؛ حيث حققت ارتفاعًا بنسبة 73 % في عدد السياح الدوليين، فيما سجلت إيرادات السياحة الدولية ارتفاعًا بنسبة 207 %، وذلك وفقًا لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر سبتمبر الحالي.

وكانت المملكة قد حققت نموًا بنسبة 56% في أعداد السياح الدوليين خلال العام 2023م مقارنةً بالعام 2019م، حيث وصل عدد السياح إلى 27.4 مليون سائح، كما سجل حساب السفر في ميزان المدفوعات فائضًا تاريخيًا بلغ 48 مليار ريال خلال عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 38 %. وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة؛ كوجهة سياحية عالمية رائدة، ويعكس النمو المستمر في أعداد السياح الوافدين ثقة السياح في الخيارات السياحية الجاذبة للمملكة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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