أمر ملكي باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية.. خادم الحرمين الشريفين: نهجنا الدائم الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته

الرياض – واس- البلاد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- أمرًا ملكيًا باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية، التي تأتي امتدادًا لأعمال خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- الخيرية والإنسانية.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز:” إن الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته، هو نهج دائم سنستمر عليه دائمًا- بإذن الله- ولأننا نسعى لمواجهة التحديات البشرية واستدامة ازدهار المجتمعات، فإننا نطلق مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، متطلعين لإحداث أثر دائم للفرد والمجتمع”، وذلك وفقًا لما ورد في حسابه عبر منصة” إكس”.

منهج ومسيرة

وتهدف المؤسسة إلى مواصلة أعمال وإنجازات الملك سلمان التي حقّقها في القطاع غير الربحي، الذي يعد على قائمة أولوياته واهتماماته- حفظه الله.

وتعد مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، التي صدر الأمر الملكي الكريم باعتماد نظامها الأساسي، بأنها امتداد لمسيرة خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله – في دعم القطاع غير الربحي، بما يُسهم في تعزيز الاستدامة في مجال التوسع الحضري.

وتضم المؤسسة مراكز الملك سلمان الثقافية، التي تشمل متحف الملك سلمان، ومكتبة الملك سلمان في مشروع بوابة الدرعية، ومتحف المجتمع السعودي في مشروع حديقة الملك سلمان.

وتنتهج مؤسسة الملك سلمان غير الربحية منهجًا يقتدي بالملك سلمان بن عبدالعزيز، ويستلهم من شخصيته شعار” الإنسان أولاً” أينما كان؛ حيث تواصل مؤسسة الملك سلمان غير الربحية مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعكس سماته الشخصية- رعاه الله- وتعتبر مراكز الملك سلمان الثقافية امتدادًا لاهتمامه بالثقافة والمعرفة والتاريخ.