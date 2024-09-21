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علي عبدالكريم وخالد عبدالرحمن يجتمعان في جدة احتفاءً باليوم الوطني

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      21 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : عائشة الشهري

شهدت مدينة جدة الجمعة 20 سبتمبر أولى حفلات اليوم الوطني السعودي 94،  نظمته شركة Benchmark على مسرح عبادي الجوهر أرينا جمع محبين الفن السعودي، حيث تزين المسرح بالأعلام الخضراء والشعارات الوطنية التي ظهرت على شاشات المسرح، إضافة إلى استعراضات الفرق الفلكلورية المشاركة قبيل الحفل.

افتتح الحفل الفنان القدير علي عبدالكريم وكانت أولى وصلاته الغنائية بأغنية “بحر الاثارة”، ورحب بعدها بالجمهور رافعا أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني السعودي، كما عبر عن فرحته بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني 94، شاكرا الهيئة العامة للترفيه وعلى راسها معالي المستشار تركي آل الشيخ، كما شكر الشركة المنظمة بنش مارك على فخامة الحفل وتجهيزاته، ثم اكمل بعدها بعدد من اشهر أغانيه.

اعتلى الفنان خالد عبدالرحمن بعدها المسرح على صدى اغنية “اصدق حب”، ثم رحب بجمهور جدة وقدم التهاني للملكة العربية السعودية على بمناسبة اليوم الوطني 94, كما شكر “جيا” والشركة المنظمة بنش مارك على دعوته للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني.

أكمل الفنان خالد عبدالرحمن وصلته بمجموعة من أشهر أغانيه، ” الحب الكبير، انتظرته، أنادي، خدي نظر،  ليتك لعيني قريبة، واختتم وصلته بالأغنية الوطنية “مسلم عربي سعودي قائد الأمة”.

الجدير بالذكر ان شركة بنش مارك ستقوم بتنظيم عدد من الحفلات في عدة مناطق مختلفة من المملكة احتفالاً باليوم الوطني السعودي 94.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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