شعلة دورة الألعاب السعودية 2024 تصل إلى نجران

الرياض – هاني البشر
زارت مسيرة شعلة النسخة الثالثة لدورة الألعاب السعودية 2024 مدينة نجران، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة، الذي من المقرر أن تستضيف مدينة الرياض منافساته خلال الفترة من 3 – 17 أكتوبر المقبل.
وتسلّم وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي، بقصر الإمارة التاريخي بحي إبا السعود بمدينة نجران شعلة الدورة من أحد مؤسسي مكتب رعاية الشباب بالمنطقة والمدير السابق لبيت الشباب ملفي بن حسين آل محيا، كما تناوب على حمل الشعلة في قصر الإمارة التاريخي التي تسلقت جبل كليمنجارو ووصلت قمة إيفرست كثاني امرأة سعودية وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسباحة منى شهاب.
وواصلت المسيرة جولتها في أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية في منطقة نجران، حيث توجهت إلى متنزه الملك فهد؛ حيث حمل الشعلة هناك لاعب الكاراتيه الذي حقق المركز الثاني في القتال تحت 11 سنة في بطولة المملكة 2020، بالإضافة إلى برونزية المركز الثالث في تصفيات منتخب السعودية بالمدينة المنورة للناشئين 2023، وبرونزية المركز الثالث في دوري النخبة للناشئين 2023، كما حقق المركز الثاني في الترتيب العام لدوري الدرجة الأولى للشباب في وزن تحت 68 كيلو لموسم 2024، هويج علي، وحمل الشعلة بعده محمد عوض الصيعري، رئيس نادي شرورة السابق.
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