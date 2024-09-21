شاهد| ليفربول يتغلب على بورنموث بثلاثية

البلاد- جدة
استعاد فريق ليفربول نغمة الانتصارات في البريمرليج، بعدما نجح في الفوز على ضيفه فريق بورنموث بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإنجليزي.
افتتح لويس دياز التسجيل للريدز بهدفين في الدقيقتين 27 و28، وعزز داروين نونيز النتيجة بالهدف الثالث لليفر في الدقيقة 37 من صناعة محمد صلاح.
بهذا الفوز، رفع ليفربول المركز الرابع رصيده إلى 12 نقطة 9، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 5 نقاط.
GOAL!!
Konate seeks out Luis Diaz and Kepa gambles to stop it but is left in no-mans-land!#beINPL #LFC #AFCB pic.twitter.com/EQ2gKQOgRb
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 21, 2024
GOAL!!!
Luis Diaz scores a quickfire double thanks to a BRILLIANT surging run and assist from Trent Alexander-Arnold!#beINPL #LFC #AFCB pic.twitter.com/TqVcekkmP9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 21, 2024
⚽️🔥 داروين نونيز يسجل الهدف الثالث لليفربول بعد جملة تكتيكية رائعة#الدوري_الإنجليزي #PremierLeague pic.twitter.com/zwhvr6JtMx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2024