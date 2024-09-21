الرياضة

شاهد| ليفربول يتغلب على بورنموث بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      21 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استعاد فريق ليفربول نغمة الانتصارات في البريمرليج، بعدما نجح في الفوز  على ضيفه فريق بورنموث بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح لويس دياز التسجيل للريدز بهدفين في الدقيقتين 27 و28، وعزز داروين نونيز النتيجة بالهدف الثالث لليفر في الدقيقة 37 من صناعة محمد صلاح.

بهذا الفوز، رفع ليفربول المركز الرابع رصيده إلى 12 نقطة  9، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 5 نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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