شاهد| الهلال يُكرس عقدة الاتحاد بفوز ثامن على التوالي

محمود العوضي- جدة
واصل فريق الهلال فرض هيمنته المطلقة على الكلاسيكو أمام الاتحاد، بعدما تغلب عليه للمرة الثامنة على التوالي، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت بالرياض، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
فاجأ مهاجم الهلال ميتروفيتش لاعبي الاتحاد بهدفين مبكرين في الدقيقتين 3 و14، قبل أن يعزز سالم الدوسري النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول. فيما سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد في المباراة عند الدقيقة 86.
وحقق الهلال الفوز للمباراة الثامنة على التوالي على الاتحاد موزعة ما بين مباراة في كل من مسابقات كأس الملك وكأس السوبر ، وكأس الملك سلمان للأندية الأبطال ومباراتين في دوري أبطال آسيا، و4 مباريات في دوري روشن.
بهذا الفوز، احتل الهلال صدارة دوري روشن بالعلامة الكاملة، رافعًا رصيده إلى 12 نقطة، يليه الاتفاق والشباب والاتحاد برصيد 9 نقاط.
الكلاسيكو يبدأ سريعًا 🔥
ميتروفيتش يسجل الهدف الأول للهلال 🔵#الهلال_الاتحاد | جولة #نحلم_ونحقق pic.twitter.com/nzyHJNczWI
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 21, 2024
الثاني للهلال 🔵
من علامة الجزاء ميتروفيتش يسجل من جديد 🔥#الهلال_الاتحاد | جولة #نحلم_ونحقق pic.twitter.com/k8cA01jNeJ
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 21, 2024
ثلاثية للهلال 🔵
سالم الدوسري يعزز تقدم فريقه 🔥#الكلاسيكو | جولة #نحلم_ونحقق pic.twitter.com/7i3R3Ir0Rg
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 21, 2024
هدددددف!⚽
بنزيما يقلص الفارق للاتحاد ويسجل الهدف الأول⚽🔥
الهلال 3 × 1 الاتحاد
#نحلم_ونحقق 🇸🇦 #دوري_روشن_السعودي#الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/EEgRNBzvWu
— SSC (@ssc_sports) September 21, 2024