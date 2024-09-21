الرياضة

شاهد| الهلال يُكرس عقدة الاتحاد بفوز ثامن على التوالي

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      21 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

واصل فريق الهلال فرض هيمنته المطلقة على الكلاسيكو أمام الاتحاد، بعدما  تغلب عليه للمرة الثامنة على التوالي، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت بالرياض، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

فاجأ مهاجم الهلال ميتروفيتش لاعبي الاتحاد بهدفين مبكرين في الدقيقتين 3 و14، قبل أن يعزز سالم الدوسري النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 37  من عمر الشوط الأول. فيما سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد في المباراة عند الدقيقة 86.

وحقق الهلال الفوز للمباراة الثامنة على التوالي على الاتحاد موزعة ما بين مباراة في كل من مسابقات كأس الملك وكأس السوبر ، وكأس الملك سلمان للأندية الأبطال ومباراتين في دوري أبطال آسيا، و4 مباريات في دوري روشن.

بهذا الفوز، احتل الهلال صدارة دوري روشن بالعلامة الكاملة، رافعًا رصيده إلى 12 نقطة، يليه الاتفاق والشباب والاتحاد برصيد 9 نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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