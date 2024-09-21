خلال عام .. موهوبو المملكة يهدون الوطن 107 جوائز عالمية

الرياض : البلاد

حققت المنتخبات السعودية المشاركة في الأولمبيادات والمنافسات العلمية الدولية إنجازًا لافتًا، حيث حصدت 107 جوائز عالمية، من 25 مسابقة شاركت فيها بين سبتمبر 2023 وسبتمبر 2024، ليرتفع إجمالي ما جنته المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، من هذه المسابقات إلى 842 جائزة عالمية، كما شارك أكثر من 582 ألف طالب وطالبة، في المسابقات الوطنية التي نظمتها المؤسسة في نفس الفترة.

وبين تقرير لـ”موهبة” واكب صدوره اليوم الوطني للمملكة، أن 37.720 طالبًا وطالبة شاركوا في مسابقة موهوب، ووصل عدد المشاركين في مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات إلى 42.702، وفي مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية شارك 32.094 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد المشاركين في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي “أذكى” 260.308 طلاب وطالبات.

وحقق الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2024 رقمًا قياسيًا من حيث عدد المسجلين، بأكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من 47 إدارة تعليمية، شاركوا بمشاريع علمية، كما بلغ عدد الطلبة الموهوبين الذين اكتشفتهم “موهبة” خلال الفترة ذاتها 28,265، إضافة إلى أكثر من 100 ألف طالب وطالبة شملتهم المؤسسة برعايتها.

وشهد العام الجاري استضافة المملكة لأول مرة في تاريخها أولمبيادًا علميًا دوليًا، حيث نظمت “موهبة” بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، منافسات النسخة الـ56 من أولمبياد الكيمياء الدولي 2024، بمشاركة 333 موهوبًا وموهوبة من 90 دولة، وبإشراف 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء.

وأوضح التقرير أن المؤسسة شاركت هذا العام في 5 أولمبيادات دولية للمرة الأولى، تمثلت في الأولمبياد الدولي للعلوم النووية، وأولمبياد ابن سينا الدولي للأحياء، والأولمبياد الدولي للفلك والفضاء، والأولمبياد الدولي للمواصفات، والأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الـ19 أولمبيادًا السابقة بتخصصاتها المتنوعة بين الرياضيات، الفيزياء، المعلوماتية، الكيمياء، العلوم، والأحياء.

وفي سبيل تحقيق التميز العالمي، نفذت مؤسسة “موهبة”، 9 ملتقيات تأهيلية وتدريبية في جميع التخصصات للطلبة الذين رشحوا لتمثيل المملكة في المسابقات الدولية لمدد تراوحت بين 10 إلى 90 يومًا، على أيدي نخبة من المدربين المحليين والعالميين.

وأفاد التقرير بأن “موهبة” نفذت العديد من البرامج الإثرائية الصيفية لعام 2024، لنحو 13 ألف موهوب وموهوبة، في 16 مدينة ومحافظة، كما أقيم عن بعد ليخدم طلبة المملكة كافة، لمدد تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع في 4 مسارات متقدمة، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وقدمت لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها، واختيار ما يناسب مواهبهم وطموحاتهم المستقبلية، بالتعاون مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية وإدارات التعليم.

وفي النسخة الثالثة من مبادرة “الموهوبون العرب” التي نظمتها “موهبة” في الرياض، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو”، بهدف الاستثمار في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين، وتمكينهم لقيادة التغيير وصناعة المستقبل، أدى 807 طلاب وطالبات من 16 دولة عربية مقياس موهوبي العرب، وتم اكتشاف 550 طالبًا وطالبة، استضافت موهبة منهم في الرياض 431 ضمن برامجها الإثرائية الصيفية للعام 2024.

ومع مطلع العام الدراسي، بدأ أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة بالانتظام في برنامج “فصول موهبة” الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع 155 مدرسة من المدارس المتميزة، كما استوعب برنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات أكثر من 2000 طالب وطالبة في أكثر من 100 مدينة ومحافظة حول المملكة، بهدف تطوير قدرات الطلاب الموهوبين وتزويدهم بفرص تحقيق التميز في مجالات العلوم والرياضيات، من خلال برامج تعليمية متخصصة وبيئة تعليمية محفزة.

وفي اعتراف دولي بالدور الرائد لمؤسسة “موهبة” في اكتشاف المواهب، وتمكين الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات محليًا ودوليًا، وقعت “موهبة” اتفاقية “واحة موهبة واليونسكو لتعليم STEM عن بعد”، مع منظمة اليونسكو، في مقر المنظمة، لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لطلبة الدول العربية، لتمثل هذه الشراكة لحظة محورية في تقدم الابتكار والإبداع والتميز العلمي في المنطقة العربية.

وعلى الصعيد المحلي، وقعت مؤسسة موهبة 9 مذكرات تفاهم مع جهات جديدة لبناء القدرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها من المجالات لدعم التنمية المستدامة.

واستمرارًا لرعايتها ودعمها للموهوبين، وتوسيعًا لدورها في تمكينهم عبر “رابطة موهبة” التي أنشأتها للطلبة المتخرجين من المرحلة الثانوية، نجحت “موهبة” في تمكين أكثر من 1176 عضوًا في أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة، خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2024، وفي الفترة نفسها، انضم أكثر من 2000 عضو جديد إلى الرابطة، ليرتفع العدد الإجمالي لأعضائها إلى 36 ألف عضو.

وتسلمت “موهبة” 4 شهادات آيزو عالمية، خلال العام 2024، شملت إدارة الجودة، والبيئة، وإدارة المخاطر، والصحة والسلامة المهنية، ما يعكس التزامها العميق بالجودة والاستدامة وسلامة منسوبيها، وقدرتها على تقديم خدمات متميزة وفعّالة لعملائها.