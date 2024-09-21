حمدالله يمنح الشباب نقاط مواجهة التعاون

البلاد- جدة
حسم فريق الشباب مباراته أمام ضيفه التعاون بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن “جولة نحلم ونحقق”.
سجل عبدالرزاق حمدالله هدف فوز الشباب مع الدقيقة 25 من عمر المباراة من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء.
واحتفل لاعبو الشباب بهدف الفوز في مرمى التعاون بحمل قميص زميلهم فهد المولد، الذي يمكث في أحد مستشفيات الرياض لتلقي العلاج بعد سقوطه من شرفة منزله في دبي.
الفوز رفع رصيد الشباب إلى النقطة التاسعة محتلاً المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد التعاون بعد الخسارة عند النقطة السادسة في المركز الثامن.
شاهد هدف حمدالله أمام التعاون 🔥⚽️⬇️
#نحلم_ونحقق 🇸🇦#دوري_روشن_السعودي#الشباب_التعاون | #SSC pic.twitter.com/ERKc38iOo1
— SSC (@ssc_sports) September 21, 2024