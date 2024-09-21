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حمدالله يمنح الشباب نقاط مواجهة التعاون
الرياضة

حمدالله يمنح الشباب نقاط مواجهة التعاون

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      21 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم فريق  الشباب مباراته أمام ضيفه التعاون بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن “جولة نحلم ونحقق”.

سجل عبدالرزاق حمدالله هدف فوز الشباب مع الدقيقة 25 من عمر المباراة من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء.

واحتفل لاعبو الشباب بهدف الفوز في مرمى التعاون بحمل قميص زميلهم فهد المولد، الذي يمكث في أحد مستشفيات الرياض لتلقي العلاج بعد سقوطه من شرفة منزله في دبي.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى النقطة التاسعة محتلاً المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد التعاون بعد الخسارة عند النقطة السادسة في المركز الثامن.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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