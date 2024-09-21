بيع جميع تذاكر نزال Riyadh Season Card Wembley Edition الاستثنائي في عالم الملاكمة 

الرياض- البلاد
قبل ساعات من إجراء قياس الأوزان، أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن بيع جميع تذاكر نزال Riyadh Season Card Wembley Edition والبالغة 96 ألف تذكرة، ليكسر بذلك الرقم القياسي للحضور الجماهيري في المملكة المتحدة وأوروبا، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 94 ألف متفرج الذي حققه نزال تايسون فيوري ضد ديليان وايت في نفس الملعب في أبريل 2022.
إلى ذلك، شهد ميدان تارفالغار الشهير في قلب لندن (الجمعة) إجراء قياس الأوزان للملاكمين المشاركين ضمن فعاليات أسبوع الملاكمة للنزال المرتقب حول العالم.
ويعد هذا الحدث خطوة حاسمة في التحضيرات قبل المواجهة الكبيرة التي ستجمع غدًا بين أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا إضافة إلى خمس نزالات أخرى مهمة، في أول حضور لموسم الرياض في المملكة المتحدة.
وتمت عملية القياس بحضور إعلامي كبير وجماهير متحمسة تنتظر بفارغ الصبر نزال اليوم. حيث أظهر الملاكمان جاهزيتهما الكاملة، مما زاد من حماسة الجماهير التي تنتظر مواجهات قوية تجمع أبرز نجوم الملاكمة في عاصمة الملاكمة بالعالم.
إلى جانب النزال الرئيس بين أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا، تتضمن البطاقة مواجهات أخرى لا تقل أهمية. حيث سيتواجه أنتوني كاكاسي مع جوش وارينغتون على لقب الوزن الخفيف الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) كما ستشهد البطاقة نزالًا بين جوشوا بواتسي وويلي هاتشينسون على لقب الوزن الخفيف الثقيل المؤقت للمنظمة العالمية للملاكمة (WBO) إضافة إلى ذلك، سيواجه تايلر ديني حمزة شيراز في وزن الوسط، ومارك تشامبرلين ضد جوش بادلي في وزن الخفيف.
أما في وزن الوسط الخفيف، فسيحل إسماعيل ديفيس محل ليام سميث الذي تعرض للإصابة، ليواجه جوش كيلي.
ولمشاهدة ليلة يعدها الكثيرون بأنها ستكون من بين أبرز اللحظات في عالم الملاكمة هذا العام، يمكن الاشتراك في خدمة الدفع مقابل المشاهدة من خلال منصات وقنوات DAZN وSky Sports وTNT Sports.