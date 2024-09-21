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انطلاق فعاليات أمانة جدة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 94

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      21 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 تنظّم أمانة محافظة جدة سلسلة من الفعاليات المتميزة، احتفاءً باليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

 وتتضمن الفعاليات التي انطلقت أمس في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة عروضًا فلكلورية شعبية، ومسابقات للأطفال، ومسرحًا ترفيهيًا، وركنًا للرسم، إلى جانب عروض الدمى المتحركة التي أضافت جوًا من البهجة والمرح, كما تم تقديم الهدايا التذكارية للأطفال لتضفي طابعًا احتفاليًا خاصًا يعزز شعور الانتماء.

 كما تنطلق اليوم فعالية أخرى في حديقة الأمير ماجد، تستمر لمدة يومين، وتتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تستهدف جميع أفراد الأسرة، مؤكدة بذلك دور الأمانة في إشراك المجتمع في الاحتفاء بروح اليوم الوطني، وتوفير بيئة ممتعة تجسد القيم الوطنية وترسخها في قلوب الجميع.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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