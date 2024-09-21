الرياضة الهلال يحلق في صدارة ممتاز الطائرة.. والخليج يعبر النصر

البلاد- الرياض حقق الخليج فوزاً مهماً في ثاني جولات الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وذلك على حساب النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة شهدت تنافساً مثيراً في جميع أشواطها، وتألق اللاعب الكاميروني ايفان كودي الذي قاد فريقه الخليج لتحقيق الفوز الثاني على التوالي. جاءت نتائج الاشواط 25/23 ، 25/19 ، 23/25 ، 31/29. وتمكن الهلال من تخطي الخويلدية بثلاثة أشواط نظيفة 25/17 ، 25/23 ، 25/16. ونجح الاهلي في تحقيق انتصاره الاول بعد فوزه على ضمك بثلاثة أشواط نظيفة 25/15 ، 25/12 ، 25/20 ، كما فاز الاتحاد على أبها بثلاثة أشواط دون مقابل 25/18 ، 25/21، 25/19. وتغلب الابتسام على الصفا بثلاثة أشواط نظيفة 25/23 ، 25/20 ، 25/18 ، وبعد ختام هذه الجولة تصدر الهلال ترتيب الجولة الثانية بـ 6 نقاط وبفارق نقاط الاشواط عن الابتسام والخليج.