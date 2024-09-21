الرياضة القادسية يتصدر الترتيب في ختام التجمع الأول لدوري الأندية المشترك للبلياردو

الدمام-البلاد تصدر نادي القادسية الترتيب العام لدوري الأندية المشترك للبلياردو الذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمشاركة 16 ناديا في ختام التجمع الأول، الذي اختتمت منافساته اليوم السبت بصالة تدريب الاتحاد بمدينة الرياض. جاء تصدر الترتيب بعد تحقيقه النقاط كامله 8 نقاط في الاربع جولات التى لعبها خلال التجمع الأول، وحل نادي الفتح في المركز الثاني بنفس النقاط 8 نقاط وبفارق شوط عن القادسية. وحل نادي الطائي في المركز الثالث بعد أن حقق 7 نقاط إثر تحقيق الفوز في ثلاث مواجهات وتعادل واحد. الجدير بالذكر ان الدوري المشترك سيقام هذا الموسم في 8 تجمعات، ويلعب كل ناد في تجمع اربع مواجهات، وسيقام التجمع الثاني بداية شهر نوفمبر بمدينة الرياض.