الرياضة الرياض يخطف فوزًا مثيرًا من الرائد

البلاد- جدة حقق فريق الرياض فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اُقيمت مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي “جولة نحلم ونحقق”. بادر الرائد بالتهديف عن طريق الجزائري أمير سعيود في الدقيقة 71 من عمر المباراة، ولعب الرائد بعشرة لاعبين بعد طرد عمر جونزاليس في الدقيقة 27 من الشوط الأول. وتمكن الرياض من قلب الطاولة على أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة، حيث أدرك التعادل عن طريق فايز سليماني في الدقيقة 80، وأحرز محمد كوناتي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 5 من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. وقفز الرياض بعد فوزه هذا للمركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما استمر الرائد في المركز العاشر وتوقف رصيده عند النقطة الرابعة.