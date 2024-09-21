أخضر كمال الأجسام يشارك في بطولة العالم بايران

الرياض – هاني البشر
وصلت بعثة المنتخب السعودي لكمال الأجسام إلى جزيرة كيش الايرانية للمشاركة في بطولة العالم خلال الفترة من 23-28 سبتمر الجاري .
وكلف أيمن الراشد رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام قاسم ليث نائب رئيس الإتحاد ورئيس البعثة بضرورة توفير كل سبل الراحة وتوفير جميع إحتياجات اللاعبين من أجل تحقيق نتائج إيجابية في البطولة.
وضمت بعثة المنتخب السعودي لكمال الأجسام كلا من قاسم ليث نائب رئيس الاتحاد السعودي رئيسًا للبعثة وكلا من فارس الدخيل رئيس الجهاز الفني ورئيس الحكام محمد الشهري والحكم ناصر الزيلعي و الحكم ناصر ال دهيم والمدربين عماد أبو الديار، وزكريا الصفار وأحمد وفا.
و اللاعبين” أحمد مغربي، ومحمد التاروتي و علاء البحراني،وحسن يوسف آل قيصوم، وأحمد يحيى جريبي، ورمضان هوسه،ومحمود آل دبيس ويوسف النعيمي،وعقيل جعفري،وعبدالعزيز مهندس،وعايض الطوالة،واسامه المجلي،وهتان بخاري،وطلال هوسه،علي أبو المكارم،ومحمد عبدالجبار،وحسين الحمادي،وجاسم درويس،وبدر نوري،ووليد الدوسري،وأحمد البارقي،و ريان الشلالي،وخالد خان،وهاشم فتاوي،ونايف النمشان،وحمدان الغامدي،وأحمد الطاسان،ومبارك الزنان”.