طريقة عمل كيكة الفستق بطبقة كريمة الفستق

يحتوي الفستق على نسبة عالية من الأحماض الأمينية وخاصة الحمض الأميني الأرجنين والذي يعمل على حماية شرايين القلب

المقادير اللازمة

كوب زبدة 227 جرام

2 كوب سكر أبيض 400 جرام

3 أكواب دقيق متعدد الإستعمالات 375 جرام

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

2 بيضة

½ كوب كريمة حامضة 115 جرام

1 كوب حليب 240 مل / 240 جرام

6 ملاعق كبيرة من معجون الفستق

2 ملعقة كبيرة من خلاصة الفستق

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

⅔ كوب فستق 80 جرام (مفروم)

قطرة واحدة من لون الطعام الأخضر (اختياري)

لطبقة كريمة الفستق

2 كوب فستق مفروم خشن

كوب كريمة فستق

طريقة العمل

الكيكة

سخني الفرن على درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت / 180 درجة مئوية

قومي بتغطية صينية كيك

اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى يصبح الخليط خفيف

أضيفي البيض واخفقيه حتى يمتزج

أضيفي الكريمة الحامضة واخفقي حتى تمتزج

ننخل الدقيق والبيكنج باودر والملح

نضيف ثلثه إلى الخليط ونخلطه ببطء حتى يمتزج تمامًا

أضيفي نصف الحليب واخلطي حتى يمتزج تمامًا

كرري نفس العملية مع ثلث آخر من الدقيق، والحليب المتبقي، ثم الدقيق المتبقي

أضيفي معجون الفستق وخلاصته وقلبي حتى يمتزج تمامًا

أضيفي قطرة اللون وقلبي

قلّبي الفستق المفروم في الخليط

قومي بوضع الخليط في الصنية

اخبزيها لمدة 45 دقيقة تقريبًا أو حتى تمام النضج

اتركيها لتبرد تمامًا

في تلك الاثناء

قلبي الفستق بمعجون الفستق حتي تتشكل لدينا طبقة من الفستق

تغطي وجه الكيكة بالفستق وتقدم الكيكة