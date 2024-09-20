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طريقة عمل تشيز كيك اللوز بالحليب المكثف المحلي

نيفين عباسaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      20 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مبتكرة لتحضير تشيز كيك بنكهة جديدة مميزة مع لمسة قرمشة من اللوز

المقادير اللازمة

لطبقة البسكويت
300 جرام بسكويت مطحون
120 جرام زبدة مذوبة
نصف كوب لوز مفروم ناعم

للحشة
400 جرام جبنة كريمي
8 حبات بيض
2 ملعقة كبيرة نشا الذرة
كوب كريمة
عبوة حليب مكثف محلي
كوب لوز مفروم

للوجه
لوز محمص

طريقة العمل

طبقة البسكويت
يقلب البسكويت واللوز مع الزبدة جيداً
يفرد في قالب تشيز كيك

الحشو
تخفق جميع المقادير معاً بدون اللوز المفروم حتي تتجانس
يضاف لها اللوز وتقلب برفق
ثم توضع أعلي طبقة البسكويت
تنقل الصينية في صينية أكبر بها حمام مائي
ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة أو حتي تمام النضج
تترك لتبرد تماماً
ثم يوضع لها اللوز وتقدم باردة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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