طريقة عمل تشيز كيك اللوز بالحليب المكثف المحلي

وصفة مبتكرة لتحضير تشيز كيك بنكهة جديدة مميزة مع لمسة قرمشة من اللوز

المقادير اللازمة

لطبقة البسكويت

300 جرام بسكويت مطحون

120 جرام زبدة مذوبة

نصف كوب لوز مفروم ناعم

للحشة

400 جرام جبنة كريمي

8 حبات بيض

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

كوب كريمة

عبوة حليب مكثف محلي

كوب لوز مفروم

للوجه

لوز محمص

طريقة العمل

طبقة البسكويت

يقلب البسكويت واللوز مع الزبدة جيداً

يفرد في قالب تشيز كيك

الحشو

تخفق جميع المقادير معاً بدون اللوز المفروم حتي تتجانس

يضاف لها اللوز وتقلب برفق

ثم توضع أعلي طبقة البسكويت

تنقل الصينية في صينية أكبر بها حمام مائي

ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة أو حتي تمام النضج

تترك لتبرد تماماً

ثم يوضع لها اللوز وتقدم باردة