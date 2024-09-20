المرأه صحة و عافية

طريقة عمل تشيز كيك التفاح بالقرفة بطبقة التفاح المكرمل بالقرفة

نيفين عباسaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      20 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة تشيز كيك مبتكرة خريفية دافئة

المقادير اللازمة

لطبقة البسكويت
300 جرام بسكويت مطحون
120 جرام زبدة مذوبة

لحشو الجبنة
400 جرام جبنة كريمي
8 حبات بيض
2 ملعقة كبيرة نشا الذرة
2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
كوب تفاح مهروس
كوب كريمة
كوب سكر بني

لطبقة التفاح المكرمل بالقرفة
تفاح مقشر ومقطع شرائح
مكعبين زبدة
ملعقة صغيرة قرفة
نصف كوب سكر بني
عصير ليمونة

طريقة العمل

طبقة البسكويت
يقلب البسكويت مع الزبدة جيداً
يفرد في قالب تشيز كيك

حشو الجبنة
تخفق جميع المقادير معاً جيداً حتي تتجانس
ثم توضع أعلي طبقة البسكويت
تنقل الصينية في صينية أكبر بها حمام مائي
ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة أو حتي تمام النضج
تترك لتبرد تماماً
في تلك الاثناء نحضر التفاح المكرمل بالقرفة
يوضع التفاح والزبدة والسكر البني والقرفة علي النار
يقلب ويضاف له عصير الليمون ويترك حتي تمام النضج
يرفع عن النار ويوضع اعلي التشيز كيك
تترك بالثلاجة حتي تتماسك تماماً وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *