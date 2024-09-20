طريقة عمل تشيز كيك التفاح بالقرفة بطبقة التفاح المكرمل بالقرفة

وصفة تشيز كيك مبتكرة خريفية دافئة

المقادير اللازمة

لطبقة البسكويت

300 جرام بسكويت مطحون

120 جرام زبدة مذوبة

لحشو الجبنة

400 جرام جبنة كريمي

8 حبات بيض

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

كوب تفاح مهروس

كوب كريمة

كوب سكر بني

لطبقة التفاح المكرمل بالقرفة

تفاح مقشر ومقطع شرائح

مكعبين زبدة

ملعقة صغيرة قرفة

نصف كوب سكر بني

عصير ليمونة

طريقة العمل

طبقة البسكويت

يقلب البسكويت مع الزبدة جيداً

يفرد في قالب تشيز كيك

حشو الجبنة

تخفق جميع المقادير معاً جيداً حتي تتجانس

ثم توضع أعلي طبقة البسكويت

تنقل الصينية في صينية أكبر بها حمام مائي

ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة أو حتي تمام النضج

تترك لتبرد تماماً

في تلك الاثناء نحضر التفاح المكرمل بالقرفة

يوضع التفاح والزبدة والسكر البني والقرفة علي النار

يقلب ويضاف له عصير الليمون ويترك حتي تمام النضج

يرفع عن النار ويوضع اعلي التشيز كيك

تترك بالثلاجة حتي تتماسك تماماً وتقدم