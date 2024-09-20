شاهد| “بيولي” يقود النصر للفوز على الاتفاق بثلاثية

البلاد- جدة
حقق فريق النصر فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه الاتفاق، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب الاتتفاق، في إطار منافسات الجولة 4 “جولة نحلم ونحقق” من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.
استهل كريستيانو رونالدو أهداف النصر من ركلة جزاء مع الدقيقة 33، وعزز في الشوط الثاني كل من سالم النجدي، وأندرسون تاليسكا في الدقيقتين 56 و 70.
وشهدت المباراة الظهور الرسمي الأول لستيفانو بيولي، مدرب النصر الجديد، الذي خلف البرتغالي لويس كاسترو في مهمته.
ورفع النصر رصيده بعد الفوز إلى النقطة الثامنة ليقفز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما خسر الاتفاق أولى مبارياته في الموسم، وتجمد رصيده عند 9 نقاط واستمر في المركز الثالث.
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء.. رونالدو يفتتح التسجيل للنصر⚽🔥
الاتفاق 0 × 1 النصر
#نحلم_ونحقق 🇸🇦#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_النصر | #SSC pic.twitter.com/ogq4tsu7W3
— SSC (@ssc_sports) September 20, 2024
هدددددف!⚽
سالم النجدي يضيف ثاني أهداف النصر⚽🔥
الاتفاق 0 × 2 النصر
#نحلم_ونحقق 🇸🇦#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_النصر | #SSC pic.twitter.com/jeEk0kduDy
— SSC (@ssc_sports) September 20, 2024
هدددددف!⚽
تاليسكا يلدغ الاتفاق بهدف ثالث⚽🔥
الاتفاق 0 × 3 النصر
#نحلم_ونحقق 🇸🇦#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_النصر | #SSC pic.twitter.com/oXHTxZDfDQ
— SSC (@ssc_sports) September 20, 2024