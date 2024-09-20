الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| “بيولي” يقود النصر للفوز على الاتفاق بثلاثية
الرياضة

شاهد| “بيولي” يقود النصر للفوز على الاتفاق بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      20 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق النصر فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه الاتفاق، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب الاتتفاق، في إطار منافسات الجولة 4 “جولة نحلم ونحقق” من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.

استهل كريستيانو رونالدو أهداف النصر من ركلة جزاء مع الدقيقة 33، وعزز في الشوط الثاني كل من سالم النجدي، وأندرسون تاليسكا في الدقيقتين 56 و 70.

وشهدت المباراة الظهور الرسمي الأول لستيفانو بيولي، مدرب النصر الجديد، الذي خلف البرتغالي لويس كاسترو في مهمته.

ورفع النصر رصيده بعد الفوز إلى النقطة الثامنة ليقفز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما خسر الاتفاق أولى مبارياته في الموسم، وتجمد رصيده عند 9 نقاط واستمر في المركز الثالث.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *