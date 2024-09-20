شاهد| الخلود يتغلب على الوحدة في دوري روشن

البلاد- جدة
نجح فريق الخلود في تحقيق انتصاره الأول في دوري روشن للموسم 2024-2025، وذلك على حساب مضيفه الوحدة، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.
سجل هدف الفوز لفريق الخلود اللاعب أليكس كولادو في الدقيقة 60 من عمر المباراة.
وشهدت الدقيقة 57 على إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الوحدة أحمد بندر درويش.
الفوز رفع رصيد الخلود للنقطة الرابعة ليحتل المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن، بينما جمدت الخسارة من رصيد الوحدة عند النقطة الرابعة أيضًا في المرتبة الثالثة عشرة.
هدددددف!⚽
تسديدة كولادو تعلن عن أول أهداف الخلود⚽🚀
الوحدة 0 × 1 الخلود
#نحلم_ونحقق 🇸🇦#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الخلود | #SSC pic.twitter.com/vsHYcBZ3bk
— SSC (@ssc_sports) September 19, 2024