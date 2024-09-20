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شاهد| الخلود يتغلب على الوحدة في دوري روشن
الرياضة

شاهد| الخلود يتغلب على الوحدة في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      20 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نجح فريق الخلود في تحقيق انتصاره الأول في دوري روشن للموسم 2024-2025، وذلك على حساب مضيفه الوحدة، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

سجل هدف الفوز لفريق الخلود اللاعب أليكس كولادو في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 57 على إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الوحدة أحمد بندر درويش.

الفوز رفع رصيد الخلود للنقطة الرابعة ليحتل المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن، بينما جمدت الخسارة من رصيد الوحدة عند النقطة الرابعة أيضًا في المرتبة الثالثة عشرة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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