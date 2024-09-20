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شاهد| الأهلي يقتنص فوزًا مثيرًا من ضمك
الرياضة

شاهد| الأهلي يقتنص فوزًا مثيرًا من ضمك

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      20 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اقتنص فريق الأهلي فوزًا مثيرًا من ضيفه فريق ضمك بنتيجة 4-2، في المواجهة التي أقيمت بينهما، على ملعب الجوهرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي “جولة نحلم ونحقق”.

افتتح أهداف المباراة، اللاعب الإسباني جابرييل فيجا لمصلحة الأهلي في الدقيقة 13، إلا أن ضمك تمكن من إنهاء الشوط الأول بالتعادل بواسطة أيمن يوسف فلاتة في الدقيقة التاسعة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ومع انطلاق الشوط الثاني استطاع إيفان توني تسجيل أول أهدافه بقميص الأهلي، وبالتحديد مع الدقيقة 46، ومن جديد رد ضمك بالتعادل عن طريق فاروق شافعي في الدقيقة 64.

وحاول الأهلي العودة للتقدم وتسجيل الهدف الثالث، وهو ما تحقق بالفعل بواسطة البديل فيرمينو مع الدقيقة 8 من عمر الوقت المتحتسب بدلاً من الضائع، محرزًا هدفًا قاتلاً، قبل أن يضيف إيفان توني رابع أهداف الأهلي والثاني له مع الدقيقة 14 من الوقت البديل.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة السابعة محتلاً المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، وجمدت الهزيمة رصيد ضمك عند النقطة الثالثة في المرتبة الخامسة عشرة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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