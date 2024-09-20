شاهد| الأهلي يقتنص فوزًا مثيرًا من ضمك

البلاد- جدة
اقتنص فريق الأهلي فوزًا مثيرًا من ضيفه فريق ضمك بنتيجة 4-2، في المواجهة التي أقيمت بينهما، على ملعب الجوهرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي “جولة نحلم ونحقق”.
افتتح أهداف المباراة، اللاعب الإسباني جابرييل فيجا لمصلحة الأهلي في الدقيقة 13، إلا أن ضمك تمكن من إنهاء الشوط الأول بالتعادل بواسطة أيمن يوسف فلاتة في الدقيقة التاسعة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
ومع انطلاق الشوط الثاني استطاع إيفان توني تسجيل أول أهدافه بقميص الأهلي، وبالتحديد مع الدقيقة 46، ومن جديد رد ضمك بالتعادل عن طريق فاروق شافعي في الدقيقة 64.
وحاول الأهلي العودة للتقدم وتسجيل الهدف الثالث، وهو ما تحقق بالفعل بواسطة البديل فيرمينو مع الدقيقة 8 من عمر الوقت المتحتسب بدلاً من الضائع، محرزًا هدفًا قاتلاً، قبل أن يضيف إيفان توني رابع أهداف الأهلي والثاني له مع الدقيقة 14 من الوقت البديل.
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة السابعة محتلاً المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، وجمدت الهزيمة رصيد ضمك عند النقطة الثالثة في المرتبة الخامسة عشرة.
هدددددف!⚽️
غابري فيغا يسجل أول أهداف الأهلي ⚽️🔥
الأهلي 1 × 0 ضمك
#نحلم_ونحقق 🇸🇦#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_ضمك | #SSC pic.twitter.com/QuBFW1PG4O
— SSC (@ssc_sports) September 20, 2024
هدددددف!⚽️
أيمن فلاته يسجل هدف التعادل لـ ضمك ⚽️🔥
الأهلي 1 × 1 ضمك
#نحلم_ونحقق 🇸🇦#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_ضمك | #SSC pic.twitter.com/QNsFD70QNr
— SSC (@ssc_sports) September 20, 2024
هدددددف!⚽️
آيفان توني يسجل ثاني أهداف الأهلي ⚽️🔥
الأهلي 2 × 1 ضمك
#نحلم_ونحقق 🇸🇦#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_ضمك | #SSC pic.twitter.com/xtWcdxGOhV
— SSC (@ssc_sports) September 20, 2024
هدددددف!⚽️
فاروق شافعي يسجل هدف التعادل لـ ضمك ⚽️🔥
الأهلي 2 × 2 ضمك
#نحلم_ونحقق 🇸🇦#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_ضمك | #SSC pic.twitter.com/bn1lCDSGP9
— SSC (@ssc_sports) September 20, 2024
حكم المباراة يقرر احتساب الهدف الثالث للأهلي بعد العودة لتقنية الـ VAR
روبيرتو فيرمينو يسجل ثالث أهداف الأهلي ⚽️🔥
الأهلي 3 × 2 ضمك
#نحلم_ونحقق 🇸🇦#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_ضمك | #SSC pic.twitter.com/KWYFFEeAg4
— SSC (@ssc_sports) September 20, 2024
حكم المباراة يقرر احتساب الهدف الرابع للأهلي بعد العودة لتقنية الـ VAR
أيفان توني يسجل رابع أهداف الأهلي ⚽️🔥
الأهلي 4 × 2 ضمك
#نحلم_ونحقق 🇸🇦#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_ضمك | #SSC pic.twitter.com/0HCzO4S1Fq
— SSC (@ssc_sports) September 20, 2024