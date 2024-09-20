انطلاق منافسات دوري الأندية المشترك للبلياردو بالرياض بمشاركة 16 ناديًا

اختتام منافسات التجمع الأول لدوري قولدن سنت للسيدات

البلاد- الرياض

تنطلق عصر اليوم الجمعة منافسات الدوري السعودي المشترك للبلياردو لأندية الممتاز والأولى في موسمه الحالي “2024 / 2025 “،

الذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك بمدينة الرياض؛ حيث يقام التجمع الاول على مدى يومين الجمعة والسبت وسيقام في هذا الموسم 8 تجمعات.

ويشارك في الدوري 16 ناديا هي ” الشباب ، الاتفاق ، الشعلة ، الفتح ، القادسية ، الانتصار ، قفار ،الشرق ،السروات ،الحريق ، العلا ، عكاظ ، الصفا ، العربي ، ابها ، الوطني “.

وكان مجلس ادارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر قد قرر اقامة الدوري المشترك في اجتماعه الأخير للمره الاولى بعد ان اقيم في الموسمين الماضي الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى.

وفي منافسات السيدات اختتم اليوم الجمعة التجمع الاولى لدوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات الذي اقيم على مدى يومين بمدينة حائل بمشاركة 9 اندية، وحقق نادي الحريق المركز الاول ونادي الطائي المركز الثاني ونادي الشباب المركز الثالث وشهد التجمع الاول حضور عدد من رؤساء الاندية تقدمهم رئيس نادي الطائي عمير العمير، وقام رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري بتكريمه بجانب تكريم اللاعبات المميزات.