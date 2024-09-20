المملكة تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

نيويورك : البلاد

​شاركت المملكة ممثلة بمعالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، في أعمال الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة، بصفتها عضوًا في اللجنة، الذي يهدف لتعزيز التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي العالمي، وتقليص الفجوة الرقمية، إضافة إلى توفير خدمات الاتصالات والتقنية.

وشهد الاجتماع المنعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان “نحو مستقبل رقمي مرن، وآمن وشامل”، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في أنحاء العالم، بحثوا خلاله تمكين القطاعات المتنوعة من تشكيل المستقبل الرقمي بشكل تعاوني، وتعزيز قدرة البنية التحتية الرقمية على مواجهة الأزمات المفاجئة، وكذلك التوجهات المستقبلية للتقنية الرقمية وتأثيرها على الحياة اليومية.

وتُعد لجنة النطاق العريض والتنمية المستدام من اللجان التابعة للأمم المتحدة، ويشترك في رئاستها فخامة رئيس​ جمهورية رواندا بول كاغامي، ورجل الأعمال كارلوس سليم، بينما يتولى معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ومعالي المدير العام لليونسكو نيابة رئاسة اللجنة، كما تضم اللجنة عددًا من صناع القرار المؤثرين في مجال الاتصالات والتقنية وكبار المسؤولين حول العالم.