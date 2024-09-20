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الفيحاء يتعادل مع الخليج سلبيًا
الرياضة

الفيحاء يتعادل مع الخليج سلبيًا

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      20 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تعادل فريق الخليج أمام ضيفه الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، بدون أهداف، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء للاعب الفيحاء رينزو لوبيز في الدقيقة 22، كما تلقى لاعب الخليج خالد السمري بطاقة صفراء في الدقيقة 45 +6.

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما حصد الفيحاء أول نقطة له، لكنه لا يزال في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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