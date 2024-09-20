الفيحاء يتعادل مع الخليج سلبيًا

الرياضةالفيحاء يتعادل مع الخليج سلبيًا صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1446 هـ 20 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تعادل فريق الخليج أمام ضيفه الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، بدون أهداف، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين. أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء للاعب الفيحاء رينزو لوبيز في الدقيقة 22، كما تلقى لاعب الخليج خالد السمري بطاقة صفراء في الدقيقة 45 +6. بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما حصد الفيحاء أول نقطة له، لكنه لا يزال في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.