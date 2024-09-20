الفيحاء يتعادل مع الخليج سلبيًا

البلاد- جدة تعادل فريق الخليج أمام ضيفه الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، بدون أهداف، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين. أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء للاعب الفيحاء رينزو لوبيز في الدقيقة 22، كما تلقى لاعب الخليج خالد السمري بطاقة صفراء في الدقيقة 45 +6. بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما حصد الفيحاء أول نقطة له، لكنه لا يزال في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.