المحليات

الداخلية تحتفي باليوم الوطني الـ 94 بفعاليات وعروض عسكرية

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      20 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 تشارك وزارة الداخلية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ (94) بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات.

 وتقيم وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها الأمنية مسيرات عسكرية وعروضًا للفرقة الموسيقية والخيالة في محافظة الدرعية بالشراكة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، والحديقة الخارجية لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالمنطقة الشرقية، وفعاليات ومعارض ترفيهية وفنية للمواطنين والمقيمين والزوار.

 وبالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، تقيم الوزارة بمدينة الرياض احتفالات اليوم الوطني الـ (94) تحت عنوان “عز الوطن3” في أرينا جامعة الملك سعود، خلال الفترة (22-23 سبتمبر 2024م) من الـ(4) مساءً حتى الـ(11) مساءً، إضافة إلى عدد من الفعاليات والعروض في الميادين العامة بمدن ومحافظات المملكة.

 من جهة أخرى، تكتسي مباني وزارة الداخلية وإمارات المناطق وقطاعاتها الأمنية اللون الأخضر، ابتهاجًا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ (94) للمملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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